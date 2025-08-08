تردد قناة تنه ورنه على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

تعد قناة تنه ورنة هي واحدة من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي موجه للأطفال من مختلف الأعمار، تتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والرسوم المتحركة المدبلجة إلى اللغة العربية، بالإضافة إلى الأغاني والأنشطة التي تهدف إلى تنمية مهارات الطفل الذهنية والاجتماعية،تسعى القناة إلى توفير بيئة آمنة وممتعة للأطفال، تجمع بين الترفيه والتعلم، تعزز القيم الإيجابية مثل الصداقة، التعاون والاحترام، كما تهتم القناة بتقديم محتوى يناسب مختلف مراحل نمو الطفل، مما يجعلها خيارًا مفضلا للعائلات التي تبحث عن برامج ذات جودة عالية ومحتوى مفيد، عبر السطور القادمة سنسرد لكم ترددات القناة وأيضا خطوات التنزيل ابقوا معانا.

تردد قناة تنه ورنه عبر النايل سات 2025

قم بتنزيل تردد قناة تنه ورنه، بناءً على المعلومات التالية:-

يتم بث القناة عبر التردد: .11853

من خلال الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: .27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد تنه ورنه على قمر عرب سات:

معامل التردد: 11595.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

محتوى قناة تنه ورنة

تُعد قناة تنه ورنة من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى متنوعًا يشمل:

برامج كرتونية مدبلجة باللغة العربية. أغاني وأناشيد تعليمية ممتعة. برامج تفاعلية لتنمية مهارات الأطفال. قصص تربوية مستوحاة من الثقافة العربية.

كيفية ضبط القناة على جهاز الاستقبال

إليكم الخطوات اللازمة من اجل تنزيل قناة تنه ورنه علي التلفاز: