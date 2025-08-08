تردد قناة الكويت الرياضية على كل الأقمار الصناعية بجودة عالية 2025 لمتابعة كل المباريات

تعد قناة الكويت الرياضية واحدة من ابرز القنوات الفضائية التي تبث العديد من البطولات والمباريات لدوري الكويتي والبطولات الخليجية والمسابقات الدولية، كما أنها تبث برامج تحليلية رياضية حيث تهدف إلي نقل وتغطية كافة الأحداث الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، كما أنها تلعب دورا في نشر الوعي الرياضي وتشجيع الشباب علي نشر الرياضية، تبث جميع برامجها بجودة عالية وتقنية وأساليب حديثة، عبر السطور القادمة سنسرد لكم ترددات القناة وأيضا خطوات استقبالها علي التلفاز.

تردد قناة الكويت الرياضية 2025على قمر نايل سات:

مؤشر التردد: 11054

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الكويت الرياضية على قمر عرب سات:

معدل التردد: 12523

مؤشر الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية إضافة قناة الكويت الرياضية إلى جهاز الاستقبال:

يمكنكم استقبال قناة الكويت الرياضية عبر التلفاز من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الرسيفر. اختيار “البحث اليدوي” أو “إضافة قناة جديدة”. تحديد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات). إدخال بيانات التردد، الاستقطاب، الترميز، تصحيح الخطأ. علي الفور يتم بدء البحث ثم حفظ القناة.

مميزات قناة الكويت الرياضية 2025