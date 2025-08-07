خلال ساعات فقط .. تنطلق أولى مباريات الدوري المصري مع موعد مباراة الزمالك 2025

ينتظر عشاق كرة القدم موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري ضمن الجولة الأولى من اجل الاستعداد لمشاهدتها في الموعد المحدد، كما تم الإعلان عن القنوات التي سوف تقوم بعرض المباراة.

موعد مباراة الزمالك

تم الاعلان عن موعد مباراة الزمالك امام سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري ضمن الجولة الأولى وهذا الموعد هو

سوف تبدأ مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري يوم غد الجمعة الموافق 8 من أغسطس.

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب هيئة قناة السويس.

سوف يتم نقل المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

المعلق على هذه المباراة هو مؤمن حسن.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

تم الإعلان عن التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري ضمن الجولة الأولى وهذا التشكيل متمثل في الآتي

حراسة المرمى مكون من المهدي سليمان.

خط الدفاع مكون من عمر جابر وحسام عبد المجيد ومحمود الونش ومحمود بنتايك.

خط الوسط مكون من نبيل دونجا ومحمد شحاته وعبدالله السعيد وشيكو باتوا وناصر ماهر.

خط الهجوم مكون من ناصر منسي.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة للمباراة

يوجد تردد خاص بقناة اون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري من أجل ضبطها على القمر الصناعي نايل سات، وهذا التردد هو