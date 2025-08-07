فتح حساب بنك مصر مجاني أون لاين بدون الذهاب للفرع .. لفترة محدودة

يمنح بنك مصر خلال تلك الفترة ولمدة محددة فتح حساب في بنك مصر بشكل مجاني دون دفع أي رسوم، كما أعلن البنك عن توافر العديد من الخدمات المجانية التي يتم تقديمها للمواطنين بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي المصري.

فتح حساب بنك مصر

يمكن فتح حساب في بنك مصر بكل سهولة وسرعة مجانا من أحد فروع البنك وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية

الذهاب إلى أقرب فرع لبنك مصر من اليوم وحتى 15 من أغسطس لفتح الحساب مجانا دون دفع أي رسوم.

تقديم البطاقة الشخصية لخدمة العملاء من أجل إتمام الإجراءات.

اختار نوع الحساب المراد فتحه سواء جاري أو توفير أو للمعاشات أو أصحاب المهن الحرة.

يحصل العملية عبر العديد من المزايا مثل الاشتراك المجاني في خدمات الانترنت والموبايل البنكي.

استكمال الإجراءات الورقية وبعدها يتم فتح الحساب في البنك بكل سهولة.

خدمات مجانية في بنك مصر لفترة محدودة

توجد العديد من الخدمات المجانية التي يوفرها بنك مصر من الآن ولفترة محدودة لعملائه ضمن فعاليات الشمول المالي بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء، وهذه الخدمات تتمثل في الآتي