تعديل في موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 .. وفقًا لقرارات وزير التعليم المصري

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، ويأتي ذلك وفقا للخريطة الزمنية المعلنة لجميع المراحل التعليمية المختلفة.

موعد بدء العام الدراسي الجديد

تم الإعلان عن موعد بدء العام الدراسي الجديد من هذا العام وهذا الموعد هو

تبدأ الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية في يوم 20 من سبتمبر عام 2025.

سوف تبدأ الدراسة للعام الجديد في المدارس الدولية من يوم 8 من سبتمبر.

يستمر الفصل الدراسي الأول لمدة 18 اسبوع، وبحد أقصى لأيام الدراسة الفعلية هي 90 يوم وذلك بعد خصم يومين عطلة رسمية.

مواعيد الفصلين الدراسيين والامتحانات للمدارس

تم الإعلان عن مواعيد الفصلين الدراسيين لعام 2025-2026 للعام الدراسيوهذه المواعيد هي