تعديل في موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 .. وفقًا لقرارات وزير التعليم المصري

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، ويأتي ذلك وفقا للخريطة الزمنية المعلنة لجميع المراحل التعليمية المختلفة.
موعد بدء العام الدراسي الجديد
تم الإعلان عن موعد بدء العام الدراسي الجديد من هذا العام وهذا الموعد هو
- تبدأ الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية في يوم 20 من سبتمبر عام 2025.
- سوف تبدأ الدراسة للعام الجديد في المدارس الدولية من يوم 8 من سبتمبر.
- يستمر الفصل الدراسي الأول لمدة 18 اسبوع، وبحد أقصى لأيام الدراسة الفعلية هي 90 يوم وذلك بعد خصم يومين عطلة رسمية.
مواعيد الفصلين الدراسيين والامتحانات للمدارس
تم الإعلان عن مواعيد الفصلين الدراسيين لعام 2025-2026 للعام الدراسيوهذه المواعيد هي
- بداية الفصل الدراسي الأول يوم 20 من سبتمبر.
- يوم 10 من يناير بداية امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول
- يوم 17 من يناير موعد بداية امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول.
- يوم 22 من يناير موعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول.
- يوم 24 من يناير بداية إجازة منتصف العام الدراسي وتستمر مدة أسبوعين.
- يوم 5 من فبراير موعد نهاية إجازة منتصف العام.
- يوم 7 من فبراير بداية الفصل الدراسي الثاني.
- يوم 16 من مايو عام 2026 بداية امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني.
- يوم 31 من مايو موعد امتحانات الدبلومات الفنية.
- يوم 20 من يونيو موعد بدء امتحانات الثانوية العامة لعام 2025.
- يوم 11 يوليو موعد نهاية العام الدراسي 2026.