التكبيس هخليك مليونير .. تهمة مداهم غسل الاموال العامة بمبلغ وقدره 65 مليون

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بالتعاون مع أجهزة الوزارة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية أمام صانع المحتوى التيك توكر مداهمة المقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بتهمة غسل أموال من نشاط غير مشروع وتستمر جهودات وزارة الداخلية في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

تهمة مداهم غسل الاموال العامة

هناك بعض التفاصيل التي تخص قضية مداهم بتهمة غسل الأموال العامة للمبالغ المالية الغير مشروعة، وهذه التفاصيل هي

أعلنت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن التيك توكر مداهمة أنشأ صفحة إلكترونية عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يستخدمها في جمع الأموال الغير مشروعة والتي تضمن اعتداء على قيم المجتمع.

هذه الفيديوهات تهدف إلى تحقيق نسب مشاهدة عالية وكسب المبالغ المالية الغير مشروعة بالمخالفة للقانون.

كما كشفت التحريات أن مداهم حاول إخفاء قيمة الأموال البالغة وإضفاء الصيغة الشرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات فارهة ودراجات نارية وتأسيس شركات.

أظهر التيك توكر أن هذه الأموال كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قيمة غسيل أموال التيك توكر مداهم

تصل قيمة المبالغ المرتبطة بغسل الأموال العامة للتيك توكر مداهمة وفقا لتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بالتعامل أجهزة الوزارة المعنية نحو الآتي