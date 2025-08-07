مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم الخميس 7-8-2025 بمحلات الصاغة

استقرار في اسعار الذهب اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 حيث حافظت الأسعار علي مستوياتها دون تغيرات كبيرة في أسعار أعيرة الذهب المختلفة، بينما سجل عيار 21 ارتفاعا ملحوظا كما أن يعد اكتناز الذهب وسيله لحفظ القيمة علي مر الزمن بخلاف العملات الورقية التي تفقد قيمتها بفعل التضخم او انهيار العملة، كما يعتبر الذهب الملاذ الآمن في الأزمات السياسية والاقتصادية لذا يتجه العديد من الأشخاص نحو الذهب لأنة مرتبط بالنظام المالي، عبر هذا التقرير سنسرد لكم أسعار الذهب اليوم ابقوا معانا.

أسعار الذهب في مصر 7 أغسطس 2025

سجل عيار 24 في معاملات الشراء بقيمة 5.217 جنيها، في معاملات البيع بقيمة 5.245 جنيها.

بلغ عيار 21 في معاملات الشراء بقيمة 4.565، في البيع بقيمة 4.590 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 في معاملات الشراء 3.912 جنيها، للبيع بقيمة 3.934 جنيها.

وصل عيار الذهب عيار 14 في الشراء بقيمة 3.043، في معاملات البيع بقيمة 3.060 جنيها.

العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب عالميا

تتأثر أسعار الذهب عالميًا بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية والمالية. هذه العوامل لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل تتفاعل بطريقة معقدة تحدد اتجاهات السوق صعودًا أو هبوطًا، إليك أهم العوامل المؤثرة في أسعار الذهب على المستوى العالمي: