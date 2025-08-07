ظهرت أخيرًا.. طريقة الإستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن 2025

تتصدر محركات البحث الإلكتروني من قبل الطلاب الثانوية العامة الأردنية 2025 بمعرفة الموعد المحدد بظهور النتيجة، حيث تعد هذه السنه الدراسية واحدة من اهم المحطات التعليمية في حياة كل طالب، تشكل أيضا خطوة حاسمة نحو مستقبل أكاديمي أو مهني، لذا تعمل وزارة التربية والتعليم الأردنية بجميع أساليب التصحيح الحديثة من اجل ضمان الشفافية والدقة في إعلان النتائج، عبر السطور التالية سنسرد جميع التفاصيل.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي بالأردن 2025

تم علي الفور أتاحه جميع نتائج طلاب التوجيهي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم وذلك عقب إعلانها رسميا من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: الذهاب إلي الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم الأردنية الإلكتروني.

ثانيا: اختر نتائج الثانوية العامة 2025.

ثالثا: ثم ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص بذلك.

رابعا: اضغط علي عرض النتيجة.

بمجرد أن يتم إعلانها يتم ظهور نتيجة الطالب تفصيليا مع بيان بجميع درجات المواد.

موعد ظهور نتائج التوجيهي بالأردن 2025

حيث صرحت مصادر تعليمية مسئولة بانه من المقرر أن يتم إعلان نتائج التوجيهي بالأردن 2025 رسميا اليوم لموافق 7 من أغسطس في تمام الساعة 5 مساءا، أضاف أيضا بانه يتاح لجميع الطلاب الاستعلام عن النتائج عقب الإعلان عنها رسميا من قبل الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم الإلكترونية دون الحاجة للذهاب إلي المداري التابعة له.

الأقسام الدراسية للثانوية العامة بالأردن 2025