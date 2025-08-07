خطوات تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على كل الأقمار الصناعية بجودة هائلة

قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من ابرز القنوات التي تقدم محتوي فريد من نوعه، حيث تقدم محتوي تعليميا وثقافيا مرئيا غنيا مما يعزز التفكير والاستكشاف لدي المشاهدين، تساهم في رفع الوعي بقضايا البيئة والحضارات وتاريخ الطبيعة، حيث تعد جزءا من مهمه دولية لتعزيز المعرفة والبحث العلمي تغذي الفضول وتنمّي حب المعرفة لدى المشاهدين من جميع الأعمار ، عبر هذا التقرير سنسرد لكم جميع التفاصيل تابعونا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي النايل سات2025

بيانات تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11411 ميجاهرتز.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح :3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر عرب سات

التردد: 11804 ميجاهرتز.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال

يمكنكم استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر التلفاز من خلال الخطوات التالية:

افتح القائمة (Menu) في جهاز التحكم عن بعد.

اختر خيار التركيب اليدوي، إضافة قناة جديدة.

حدد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات).

أدخل بيانات التردد بدقة وفق الجودة التي تفضلها.

اضغط على بحث.

بمجرد ظهور القناة، اضغط “حفظ” أو “Save” لإضافتها إلى قائمة القنوات.

ابرز البرامج التي يتم بثها عبر قناة ناشيونال جيوغرافيك