“نزلها بسهولة” تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات العربية المتخصصة في محتوى الأطفال حيث تمكنت أن تجمع بين الترفيه والتربية، تبث برامج وأناشيد هادفة تنمّي القيم الأخلاقية والمهارات التعليمية بأسلوب ممتع ومحبب للصغار، تهدف إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي في آنٍ واحد حققت القناة شهرة واسعة في العالم العربي بفضل أناشيدها التي تعالج مواضيع الحياة اليومية، والسلوكيات الحسنة والعادات الإيجابية بأسلوب بسيط وسلس يناسب كافة الأعمار، عبر هذا الموضوع سنسرد لكم الترددات الحديثة بالقناة ابقوا معانا.

تردد قناة طيور الجنة 2025 على النايل سات

لمتابعة قناة طيور الجنة بجودة عالية على أجهزة الاستقبال، يمكن ضبط التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات:

معدل التردد: 11258

الاستقطاب: عمودي.

مؤشر الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة طيور الجنه عبر العرب سات 2025

لمتابعي قناة طيور الجنه يرجي تحميل القناة عبر ترددها علي القمر الصناعي العرب سات من خلال البيانات التالية:

تردد القناة الجديد: 11310. مؤشر الاستقطاب: عمودي. معامل ترميز: 27500. مؤشر تصويب: 3/2.

ماهو المحتوى الذي يتم تقديمه عبر قناة طيور الجنة

تعرض القناة مجموعة واسعة من البرامج والأناشيد التي تتنوع بين:

أناشيد تعليمية: مثل تعليم الحروف والأرقام والألوان.

تبث أناشيد تربوية: تعزز احترام الوالدين، والنظافة، والأمانة، والصلاة.

تقدم برامج ترفيهية: مسابقات ومقاطع تمثيلية ممتعة للأطفال.

تتضمن أغاني خاصة برمضان، العيد، والمناسبات المدرسية.

مميزات قناة طيور الجنه