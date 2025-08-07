خطوات تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات بجودة عالية

تأسست قناة الفجر الجزائرية عام 2015 على يد الشيخ ابن الشنفري، وهي قناة فضائية عامة ذات طابع درامي وترفيهي مقرها في مدينة سيدي بلعباس، وتُقدم مجموعة واسعة من المسلسلات الدرامية التركية المدبلجة، إلى جانب البرامج الدينية والثقافية والترفيهية، وغير ذلك من المحتوى المميز التي تقدمه القناة على مدار الساعة دون توقف، وفي السطور التالية سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة على كافة الأقمار الصناعية.

تردد قناة الفجر الجزائرية على قمر النايل سات

قم بالتعرف على أخر تحديث لتردد قناة الفجر الجزائرية كما يلي:-

تردد HD: 12034، أفقي (H)، معدل الترميز 27500، تصحيح الخطأ 5/6

تردد SD أو بديل: 12645، أفقي (H)، الترميز 27500، تصحيح الخطأ 3/4

تردد الفجر الجزائرية على قمر عرب سات

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بتنزيل قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان وغيرها من الأعمال الفنية الأخرى على مدار الساعة، بجودة عالية وإشارة قوية، بناءً على ما يلي:-

تردد القناة الثاني: 11034.

استقطابها: أفقي.

معدل الترميز للقناة: الترميز 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ ¾.

خطوات ضبط الترددات على جهاز الاستقبال

هناك بعض الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم استقبال قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية، بناءً على ما يلي: –