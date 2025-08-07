ثبت تردد قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات

تُعد قناة وناسة من أبرز القنوات التلفزيونية المتخصصة في مجال الأغاني والموسيقى العربية، حيث اكتسبت شهرة واسعة منذ انطلاقها بفضل محتواها المتنوع والجاذب، الذي يجمع بين الحداثة والأصالة، ويستهدف شريحة الشباب في المقام الأول، وأسس القناة الفنان السعودي راشد الماجد، وهو من أبرز نجوم الأغنية الخليجية، الأمر الذي أضفى على القناة طابعًا فنيًا مميزًا منذ بدايتها، وذلك عبر موقع البديل.

تردد قناة وناسة

لمتابعة قناة وناسة بجودة عالية وبدون تقطيع، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالية

على القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11296

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 7/8

الجودة: SD / HD حسب نوع الرسيفر

على القمر الصناعي عرب سات

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بتنزيل التردد الحديث لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، من أجل متابعة كل ما تقدمه القناة دون توقف، وفقًا لما يأتي:-

التردد: 11977

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أبرز برامج قناة وناسة

لا تقتصر قناة وناسة على عرض الأغاني فحسب، بل تقدم مجموعة من البرامج الترفيهية التي تتناول عالم الفن والموسيقى، ومن أبرزها: