بيان عاجل من البنك المركزي العراقي حول إيقاف التعامل بالدولار

نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء الموافق 6 آب 2025، صحة الأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف التعامل بالدولار مع مصرف بغداد أو تعليق تعزيزاته الأجنبية المتعلقة بالحوالات الخارجية، نظير أن ذلك جاء ضمن الجهود المبذولة من قبل البنك في تلبية كافة راغبات المواطنين والعملاء في جميع أنحاء محافظات العراق.

حقيقة إيقاف التعامل بالدولار في البنك المركزي

وأوضح المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان رسمي لوسائل إعلام عراقية، أن ما يتم تداوله بهذا الشأن لا يمتّ للحقيقة بصلة، مؤكدًا أن مصرف بغداد يواصل نشاطه المصرفي والمالي كالمعتاد، ويمارس أعماله وفق ضوابط وتعليمات البنك المركزي العراقي المعمول بها، والتي تهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي في البلاد.

تحذير لمصرف بغداد من المؤسسات المصرفية الرائدة

وشدد البيان على أن مصرف بغداد يُعدّ من المؤسسات المصرفية الرائدة في العراق، لما يتمتع به من ملاءة مالية عالية وسمعة مصرفية رصينة، جعلته يحتل مكانة بارزة ضمن القطاع المصرفي الوطني. كما أكد البنك المركزي أن المصرف مستمر في تقديم خدماته المالية، بما في ذلك إجراء الحوالات الخارجية، دون أي تعطيل أو قيود إضافية خارج الأطر التنظيمية المتبعة.

واختتم البنك المركزي بيانه بدعوة وسائل الإعلام والجمهور إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشيرًا إلى أن نشر أخبار غير دقيقة قد يسهم في إرباك السوق وخلق حالة من القلق غير المبرر بين المتعاملين في القطاع المالي والمصرفي.