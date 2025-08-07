رابط فتح حساب بنك الخرطوم على bankofkhartoum.com الرسمي بدون زيارة الفرع

أتاح بنك الخرطوم بالسودان عن خدمة فتح حساب ببنك الخرطوم 2025 أونلاين، حيث تعتبر هذه الخدمة واحدة من ابرز المعاملات البنكية التي أقبل عليها العديد من المواطنين لسهوله الإجراءات، وذلك لأنها تتيح لجميع الأشخاص السودانيين المقيمين والمغتربين بإجراء كافة المعاملات المصرفية، علما بأنه عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم الشروط اللازمة، كذلك سنوضح لكم خطوات فتح الحساب تابعونا.

خطوات فتح حساب ببنك الخرطوم 2025

يرجي إتباع الخطوات لكي تتمكن من فتح حساب ببنك الخرطوم أونلاين من خلال اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:

أولا: الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاصب ببنك الخرطوم.

ثانيا: ثم قم بالضغط علي أيقونة تسجيل الدخول من خلال استخدام البريد الإلكتروني، كلمة المرور.

ثالثا: انقر علي أيقونة فتح حساب، مع تحديد فتح الحساب جاري أو توفير.

رابعا: ادخل البيانات الشخصية بدقة.

خامسا: رفع كافة المستندات المطلوبة من جواز السفر، او بطاقة الهوية الوطنية.

سادسا: الموافقة علي الشروط والأحكام.

سابعا: ثم انقر علي أيقونة تقديم الطلب.

أخيرا: يتم مراجعه جميع البيانات والوثائق الخاصة بك من قبل الجهة المختصة بذلك، إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني برقم الحساب يرجي النقر علي أيقونة حفظ الرقم.

شروط فتح حساب ببنك الخرطوم 2025