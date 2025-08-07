عاجل الآن .. البلد بتنضف “القبض على أم خالد التيك توكر” .. بعد إثبات تلك التهم بالإدلة

أعلنت وزارة الداخلية من خلال الحساب الرسمي الخاص بها على القبض على أم خالد التيك توكر الشهيرة، وذلك بعد الكثير والعديد من البلاغات المقدمة تجاهاه نتيجة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي بشكل مسيء جدًا، وبالفعل القت الأجهزة الأمنية بالقبض عليها من خلال مكانها في القاهرة، ويمكنك معرفة التفاصيل من خلال الأسطر التالية.

القبض على أم خالد

قامت الأجهزة الأمنية بـ القبض على أم خالد من خلال كافة البلاغات المقدمة تجاها، وبالفعل قامت وزارة الداخلية على الفور بالقبض عليها من خلال مسكنها في القاهرة، بعد أن تم الكشف أن سبق لها قضايا تتعلق بالأداب العام بالإضافة إلى ذلك فقد تم القبض بالفعل عليها هي وأحد التيك توكر الأخرين منهم “بيتر تاتو” في نفس الوقت.

ومن خلال التهم المذكورة والتي أعلنت عنها النيابة هي وجود عدد غير محدود من الأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى عدد فيديوهات بداخل الهواتف مشار إليها، كما تم الكشف عن أدوات طبية وخامات غير مصرح بها على الإطلاق، وسرعان ما قامت النيابة العامة بفرض القوانين وأخذ المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

ما هو محتوى ام خالد؟

محتوى ام خالد التيك توكر في البداية كان مشاركة بسيطة لها ولأبنائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما أصبح الامر مختلف تمامًا ووجد الكثير من الأموال من خلال الفيديوهات التي هدفها هو الربح والذي يكون خارج سياق الأداب العام في جمهورية مصر العربية.