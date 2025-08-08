نزله حالًا .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات 2025 الجديد

استمتع الآن بالحصول على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات، والتي قد تعتبر واحدة من القنوات المتميزة فى تقديم العديد من البرامج المختلفة على مدار اليوم بدون توقف او انقطاع، كما ايضا تتميز القناة فى الجودةا لعالية والأشارة القوية طوال اليوم بدون ضعف فى الأشارة و تشوش بها على الأطلاق، كما ايضا يمكن الوصول الى لمحة مختصرة عن القناة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

قد يمكن الآن بكل سهولة الحصول على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات، والتي قد تعتبر واحدة من القنوات المتميزة على الأطلاق، والتي قد تعتبر من القنوات الكبيرة والعالمية فى تقديم أكفئ البرامج المختلفة والمتميزة والتي يتم عرضها على مدار 24 ساعة، بالأضافة الى أنه ايضا قد يمكنكم الأستمتاع بالقناة، والوصول الى التردد الخاص بالقناة فى الآتي وهو:

القمر الصناعي: نايلسات.

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الخطأ: 6/5.

لمحة عن قناة ناشيونال جيوغرافيك

استمتع الآن بالحصول على القناة التي تتميز بتوافر العديد من البرامج المختلفة، اتي يتم تقديمها باكثر من 27 لغة على الأطلاق، وايضا قد يتم عرض جميع البرامج لتصل الى اكثر من 162 دولة حول العالم، وقد تتميز القناة بأنها الأفضل على الأطلاق، فى تقديم العديد البرامج الوثائقية الجديد، التي يتم عرضها بالجودة العالية على مدار 24 ساعة بدون انقطاع او توقف على الأطلاق طوال فترة العرض، كما ايضا تتميز القناة بتقديم جميع المقاطع القصيرة والجديدة من نوعها حول الحياة الطبيعية والحياة البرية بشكل مختلف ومثالي على الأطلاق.