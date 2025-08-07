خطوات استخراج نتائج التوجيه orientation esi dz في الجزائر 2025

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه يتم الإعلان عن النتائج بداية من يوم 5 أغسطس، وقد تهدف الوزارة من خلال هذا النظام الإلكتروني إلى تخسبل عملية التوجيه الجامعي لكافة الطلاب الجدد وربط الاختيارات الخاصة بهم بمؤهلاتهم الدراسية.

نتائج التوجيه orientation esi dz

يمكن الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الجزائر بشكل إلكتروني للطلاب الجدد عن طريق اتباع الخطوات الآتية

الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي.

إدخال رقم التسجيل وكلمة المرور في الحقل المخصص لهم بشكل صحيح.

الضغط على كلمة نتيجة التوجيه أو كلمة orientation esi dzمن الخيارات المتاحة في صفحة الموقع.

يمكن تحميل الشهادة بصيغة pdf، ويمكن طباعتها في تلك الخطوة للاحتفاظ بها وتقديمها للجامعة.

الجدول الزمني لتوجيهات البكالوريا

تم الإعلان عن الجدول الزمني لتوجيهات البكالوريا هذا العام، في الجزائر وهذا الجدول متمثل في الآتي