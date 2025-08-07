تركي ال الشيخ موسم الرياض .. بدون مصريين للعام الجديد 2025 “الاعتماد الكامل على السعوديين والخليجين”

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية خلال الساعات الماضية أن موسم الرياض المقبل يعتمد اعتماد كلي على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية فقد بالإضافة إلى تركيزه الكامل على المسرحيات السعودية والسورية مع بعض التطعيم ومسرحيات سورية وعالمية.

تركي ال الشيخ موسم الرياض

قرار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية لموسم الرياض المقبل أن المملكة ستعتمد اعتماد كلي على جميع الفنانين السعوديين والخليجيين خلال موسم الرياض مع بعض التطعيمات من مسرحيات سورية وعالمية، وأعلن في منشور له عبر صفحته على الفيسبوك أن موسم الرياض المقبل يعتمد بالكامل على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية وأضاف أيضًا مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية مع تزويدهم بمسرحيات سورية وعالمية، بالإضافة إلى مسرحيات سعودية كثيرة على قائمة فعاليات النسخة السادسة المرتقبة من موسم الرياض، وأعلن أيضًا عن توقيع عقد مع اليوتيوبر الأمريكي الشهير مستر بيست لإنتاج محتوى حصري عن موسم الرياض هذا العام.

لا مشاركة للفنانين المصريين في موسم الرياض

وجه النشطاء المصريون والعرب رسائل لهيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ بشأن عدم مشاركة الفنانين المصريين في موسم الرياض المقبل، مشيرين إلى أن الفن هو قوة مصر الناعمة والتي بدونها يصعب لأي عمل تحقيق النجاح، وكان المستشار تركي آل الشيخ قد كتب تدوينة بشأن عدم مشاركة الفنانين المصريين في موسم الرياض، وعلقوا بعض البلوجرات المصريين ولبنان اعتراضًا على هذا القرار معتبرين أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو دعم الكفاءات المحلية