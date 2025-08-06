الآن بدء سداد مبلغ جدية الحجز في شقق الاسكان الاجتماعى .. عبر رابط الوزارة الرسمي 2025

يتساءل الكثير من المواطنين عن تفاصيل الحجز في الوحدات السكنية الجديدة شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 7” لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتصدرت عمليات البحث أيضًا عن آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي ورابط التقديم وكراسة الشروط لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

الاسكان الاجتماعى

يستطيع الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي في سكن لكل المصريين التقديم عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة صندوق الإسكان الاجتماعي

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

النقر على خانة “التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي” من القائمة الرئيسية.

تحديد موعد لسحب كراسة الشروط.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في التقديم في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.

إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على الشقق.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تقديم الطلب” ويتم مراجعة الطلب من قِبل الجهات المختصة.

آخر موعد التقديم وسداد الحجز في سكن لكل المصريين الإسكان الاجتماعي

من المقرر أن يستمر التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي وسداد مقدمات جدية الحجز حتى يوم 28 أغسطس 2025 ويتم سداد مقدم جدية الحجز عن طريق مكاتب البريد المميكن بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء يتم تسليمها خلال 36 شهر، كما يتم التعاقد لحجز الوحدات بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عام بفائدة 8٪ سنويًا لمنخفضي الدخل، و12٪ سنويًا المتوسطي الدخل.