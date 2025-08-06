موعد مباراة الهلال ضد بالينجن عبر القنوات الناقلة 2025 .. التشكيل المتوقع للهلال

تصدرت عمليات البحث عن مباراة الهلال أمام نظيره بالسجن والقنوات الناقلة للمباراة ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2025/2026 وتشهد هذه المواجهة اهتمام كبير من خلال جماهير الكرة السعودية خاصًة في ظل مشاركة الكثير من النجوم الدوليين وارتفعت مؤشرات البحث حول القنوات الناقلة لمباراة الهلال أمام بالينجن في ظل رغبة الجماهير بمتابعة الفريق في ظهوره الأوروبي خلال المعسكر التحضيري المقام في ألمانيا.

مباراة الهلال ضد بالينجن

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال أمام نظيره بالينجن مساء يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2025 في إطار البرنامج التحضيري للفريق السعودي في ألمانيا ومن المقرر أن تبدأ صفارة المباراة في تمام الساعة7:30 مساًء بتوقيت السعودية ومصر وتبدأ القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبالينجن تغطيتها قبل انطلاق اللقاء بساعة كاملة حيث تعرض لقطات حصرية من الإحماء والتحضيرات الفنية على أرضية الملعب الألماني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام نظيره بالينجن

تتصدر القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبالينجن التي يمكن لكل عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان مشاهدة مباراة الهلال من خلالها لحظة بلحظة، تشير التقارير إلى إمكانية مشاهدة مباراة الأهلي أمام نظيره بالينجن بث مباشر على اليوتيوب عن طريق قناة الهلال الرسمية، كما يمكن مشاهدة مباراة الهلال مباشرًة على تويتر بث مباشر، بالإضافة إلى تغطية لحظية عبر المنصات الرقمية الخاصة بالنادي وقد تعرض المواجهة أيضًا عن طريق قنوات رياضية سعودية محلية مثل قناة SSC إذا تقرر نقلها رسميًا وينصح بمتابعة الحسابات الرسمية للهلال لمزيد من التأكيدات حول البث.