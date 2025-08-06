وزارة الداخلية الآن .. تم القبض على التيك توكر أم عمر فروالة لنشر مقاطع فيديو لزيادة المشاهدات

أعلنت وزارة الداخلية اليوم 6 من شهر أغسطس، عن القبض على التيك توكر أم عمر فروالة نتيجة نشرها لمقاطع فيديو بزيئة بهدف زيادة المشاهدات والحصول على المزيد من الربح من خلال الداعمين، يمكنك من خلال المقال التعرف على المزيد من التفاصيل التي تتعلق بحبس المتهمة وسبب اتهامها من خلال الأسطر التالية، دعونا نكشف لكم.

القبض على التيك توكر أم عمر فروالة

تم وضع كافة الإجراءات الآمنة و القبض على التيك توكر أم عمر فروالة من قبل وزارة الداخلية المصرية، وذلك بعد أن سبق عليها الإتهام بعمل فيديوهات لزيادة المشاهدات والحصول على الربح، وبالفعل حصلت على مبلغ قدره يصل إلى 4 مليون جنية مصري، من خلال تلك البث التي تقوم به بشكل يومي ومن خلال الداعمين والذي يقدمونه لهم من مبالغ مالية على شكل هدايا داخل البرنامج.

ومن خلال تلك الجهود العظيمة التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية للحفاظ على الامن العام والحفاظ أيضًَا على هيبة وهيئة جمهورية مصر العربية أمام الدول بالأجمع، فقد أصرت بالقبض على هؤلاء المشهورين تحت مسمى التيك توكرز، وأعلنت أنه لن تنتهي الحملة إلى الوقت الحالي وسوف يتم أخذ كافة الإجراءات القانونية إتجاه كل من لا يحترم القانون.

التيك توكرز الذي تم القبض عليهم

يمكنك من خلال الأسطر التالية التعرف على كافة أسماء التيك توكرز الذي تم القبض عليهم وذلك من خلال التالي: