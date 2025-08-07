حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي 2025 والشروط المطلوبة

كشف مصرف لليبيا المركزي عن أتاحه خدمة حجز العملات الأجنبية تصل قيمتها إلي 4000 دولار أمريكي، مما يتزايد البحث من قبل المواطنين الليبيين وراء معرفة كيفية حجز هذه العملة، بالإضافة إلي أن المصرف تم أتاحه هذه الخدمة من اجل التعليم والعلاج والسفر للخارج، ليس بغرض التجارة والبيع والشراء، علما بانه سنسرد لكم كافة التفاصيل التي تتعلق به في السطور القادمة.

حجز 4000 دولار أمريكي من مصرف ليبيا المركزي 2025

لجميع المواطنين اللذين يرغبون في حجز قيمة 4000 دولار أمريكي من مصرف ليبيا المركزي يرجي اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:

في بداية الآمر: يرجي التوجه إلي الموقع الإلكتروني الرسمي بمصرف ليبيا المركزي.

ثم انقر علي أيقونة الخدمات المصرفية الإلكترونية.

قم بتحديد خدمة حجز 4000 دولار أمريكي.

يتطلب علي العميل إدخال جميع المعلومات الشخصية بكيفية صحيحة.

ثم ارفق كافة الوثائق والأوراق اللازمة.

انقر علي أيقونة تقديم الطلب.

في النهاية: علي الفور يتم تحويل القيمة الي حسابك الخاص.

اهم شروط حجز العملات الأجنبية من مصرف ليبيا

من اجل أن يتم حجز العملات الأجنبية من مصرف ليبيا يشترط علي المتقدم أن تتوافر به عدة شروط والتي جاءت علي النحو التالي: