أسعار الحديد اليوم الأربعاء الموافق 6-8-2025 بالمحاجر والمحلات التجارية

يعد الحديد واحد من اهم المواد الأساسية التي تستخدم في البناء والتشييد وذلك لأنه يلعب دورا حيويا في تعزيز قوة ومتانه المنشآت، الحديد مادة قابلة لإعادة التدوير مما يجعل استخدامها في البناء الخيار الأمثل وذلك لأنه يتمتع بقوة شد قوية مما يجعله مثاليا لتحمل الأوزان الثقيلة والضغوط المختلفة، يستخدم في الهياكل الخرسانية المسلحة مما يعزز من قدرة البناء علي مقاومة العوامل البيئية المختلفة، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنوضح لكم أهمية الحديد في البناء ابقوا معانا.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025

حيث جاءت أسعار الحديد علي النحو التالي:

سجل سعر طن حديد عز بقيمة تصل إلي 38.100 جنيها.

وصل سعر طن حديد بيانكو بقيمة 34.000 جنيها.

سعر طن حديد العتال بقيمة 36.000 جنيها.

بلغ سعر طن حديد بشاي بقيمة 37.500 جنيها.

سعر طن حديد المعادي بقيمة 34.000 جنيها.

سجل سعر طن حديد المصريين بقيمة 36.500 جنيها.

بلغ سعر طن حديد العشري بقيمة 33.000 ألف جنيها.

سعر طن حديد مصر ستيل بقيمة 34.000 جنيها.

وصل سعر طن حديد سرحان بقيمة 33.000 جنيها.

خصائص الحديد