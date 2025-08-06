تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية كاملة بجودة عالية

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من ابرز القنوات الفضائية التي تهدف إلي نشر الوعي الثقافي المختلف في العديد من البلدان حول أنحاء العالم، حيث أنها تبث الكثير من البرامج والأفلام الوثائقية عن الطبيعة والحضارة والتاريخ والعلم، بالإضافة إلي انه يتم بث جميع محتوياها علي مدار اليوم دون انقطاع بسبب الفواصل الإعلانية، يتابعها العديد من الأشخاص حول العالم، يتم تحديث ترددات القناة باستمرار وذلك من اجل بث افضل صورة واعلي صوت وتقنية حديثة، لذا من خلال هذا التقرير وعبر السطور القادمة سنسرد لكم جميع التفاصيل تابعونا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر سهيل سات

يمكنكم استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي سهيل سات من خلال اتباع البيانات التالية والتي تتمثل في:

التردد الخاص بالقناة: 11804.

من خلال مؤشر الاستقطاب: أفقي.

عبر معامل ترميز: 27500.

مؤشر تصويب الخطأ: 4/3.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر العرب سات

لجميع الأشخاص الرغابين في معرفة ترددات قناة ناشيونال جيوغرافيك والتي يتم بثها عبر القمر الصناعي العرب سات من خلال اتباع البيانات التالية:

التردد الجديد: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر التلفاز

من اجل ضبط قناة ناشيونال علي شاشات التلفاز ومشاهدة جميع البرامج التي يتم بثها عبر القناة يرجي اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:

أولا: انقر علي أيقونة القائمة الرئيسية من خلال الريموت كنترول الخاص بالريسيفر.

ثانيا: ثم اضغط علي زر التركيب اليدوي.

ثالثا: انقر علي قائمة الأقمار الصناعية مع تحديد القمر الصناعي الذي من خلاله يتم بث تردد القناة.

رابعا: ادخل التردد، معامل الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ.

خامسا: انقر علي أيقونة التنزيل.

ابرز البرامج التي تبث عبر قناة ناشيونال جيوغرافيك

يتم بث العديد من البرامج المتنوعة والمختلفة والتي من أهمها: