أشحن 60000 شدة.. شحن شدات ببجي موبايل على هاتفك بطريقة سهلة ومضمونة 100%

يرغب العديد من اللاعبين في شحن شدات ببجي موبايل، نظير أن هذه الشدات تُساهم بشكل كبير في تجاوز مجموعة من التحديات والمغامرات بداخل اللعبة، والانتقال إلى مرحلة جديدة، نظير أن الشحن إما أن يكون من داخل الموقع الرسمي للعبة أو من خلال زيارة موقع ميداس باي، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

الشحن من داخل لعبة ببجي موبايل

أسهل وأضمن طريقة، يمكن من خلالها شحن شدات ببجي موبايل، والحصول على أكبر عدد من الشدات تصل حتى لـ 60000 شدة، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-

افتح لعبة ببجي موبايل على هاتفك.

اضغط على علامة + بجانب عدد الشدات.

اختر الباقة الأقرب إلى 60,000 UC (قد تحتاج لشراء أكثر من مرة).

ادفع عبر Google Play أو Apple Pay.

بعد إجراءات اختيار الباقة والدفع بشكل واضح وصحيح.

يمكنك تحويل باقة الشدات إلى حسابك الشخصي في اللعبة.

في بعض الدول، قد لا تتوفر باقات كبيرة جدًا دفعة واحدة، لذا قد تحتاج لتقسيم الشحن (مثلاً تشحن 12,000 × 5 مرات).

الشحن من مواقع رسمية لأكبر باقة

هناك طريقة أخرى لكي تقوم بشحن شدات ببجي موبايل على هاتفك الجوال والحصول على أعلى الباقات وإدخالها إلى حسابك الشخصي في اللعبة، وذلك بإتباع مجموعة من الخطوات التي نصت على النحو التالي:-