مغامرات القط والفار والضحك كله .. تردد قناة توم وجيري الجديدة على نايل وعرب سات 2025

شاهد الآن بكل سهولة الحصول على أهم قنوات الأطفال وهي قناة توم وجيري الجديدة، والتي قد تعتبر واحدة من القنوات المفيدة التي تتناسب مع جميع اعمار الأطفال، وايضا واحدة من القنوات الجديدة التي قد نجحت بشكل كبير فى تقديم المعلومات والأغاني والكرتون التي قد ساعدت فى ارتفاع عمليات البحث عليها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

تردد قناة توم وجيري الجديدة

قد يمكنكم الآن بكل سهولة الحصول على تردد قناة توم وجيري الجديدة، والتي قد تعتبر واحدة من أفضل القنوات المتميزة على الأطلاق، فى تقديم العديد من الاغاني والكرتون والقصص الطويلة المتميزة التي تساعد فى تسلية الطفل على مدار 24 ساعة، كما تساعد القناة فى الوصول الى المعلومات المختلفة التي يتم البحث عنها باستمرار لاستفادة الطفل على مدار اليوم، كما ايضا يمكنكم الحصول على التردد فى الآتي وهو:

القمر الصناعي: نايلسات.

تردد القناة: 12349.

معامل الخطأ: ¾.

معدل الترميز27500.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: عربسات.

معامل الخطأ: 4/3.

الاستقطاب عمودي.

تردد القناة: 11315.

كيفية تثبيت القناة على الريسيفر

يمكن الأن وبكل سهولة الحصول على مجموعة كبيرة من الخطوات التي تفيد فى تنزيل القناة على التلفاز، بدون انقطاع او توقف على الاطلاق، كما ايضا يمكنكم الأستمتاع بالقناة على مدار 24 ساعة بالجودة العالية والأشارة القوية، والتي قد تشمل فى الآتي: