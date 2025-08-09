خطوات تثبيت تردد قناة ماجد للأطفال الجديد .. تثبيت سريع للتردد على جميع الأقمر الصناعية

شاهد الأن تردد قناة ماجد للأطفال والتي قد تعتبر واحدة من القنوات المتميزة فى تقديم العديد من قصص الأطفال القصيرة التي تفيد جميع الأعمار الطفولية والتي تزيد من وعي وأدراك الطفل بشكل كبير بدون انقطاع او توقف على الاطلاق، كما ايضا تتميز القناة فى تقديم أكفئ انواع الكرتون المختلفة التي قد يمكن بكل سهولة أن يحصل عليها المشاهد.

تردد قناة ماجد للأطفال

قد يبحث العديد من المشاهدين فى مختلف انحاء الوطن العربي عن تردد قناة ماجد للأطفال الجديدة، والتي قد تعتبر من أهم القنوات المتميزة فى تقديم المعلومات المختلفة لكافة الأطفال بمختلف الاعمار، كما ايضا تتميز القناة بالوصول الى اهم المزايا المختلفة التي لا تتوافر فى اي قناة اخرى، وهي هيئة الرقابة العالية، التي من خلالها يتم الوصول الى المعلومات الصحيحة التي قد يحصل عليها اطفالنا طوال فترة المشاهدة، وقد يتميز التردد الخاص بالقناة فى الآتي وهو:

القمر الصناعي: نايلسات.

تردد القناة: 11411.

معامل الخطأ: ¾.

معدل الترميز27500.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: عربسات.

معامل الخطأ: 4/3.

الاستقطاب عمودي.

تردد القناة: 11482.

مميزات قناة ماجد للأطفال

قد تعتبر أن قناة ماجد للأطفال من أهم وأكبر القنوات المتميزة فى تقديم العديد من المزايا التي قد لا تتوافر فى اي قناة اخرى على الأطلاق، وقد تتميز القناة فى تقديمها لاحدة هذه المميزات الآتية وهي: