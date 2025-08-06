تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل سات 2025 .. متابعة جميع البرامج الثقافية

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الآن قد يساعدك فى الحصول على القناة وسهولة تنزيلها على التلفاز، كما ايضا تتميز القناة بأنها من القنوات التلفزيونية العالمية والتي يتم عرض العديد من الأفلام الوثائقية من خلالها والتي تشمل المواضيع الهامة والمتنوعة حول الحياة الطبيعية والثقافية والتي قد تفيد المجتمع بشكل كبير جدًا فى مشاهدتها على مدار 24 ساعة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

استمتع الآن بالحصول على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، والتي تعتبر من القنوات المتميزة التي تساعد فى تقديم العديد من البرامج المختلفة الخاصة بها لكي يتم عرضها فى عدد دول ليصل الى 167 دولة حول العالم، والتي قد يتم مشاهدتها على مدار 24 ساعة لتوافر العديد من البرامج املختلفة التي تساعد زيادة الوهعي والأدراك لجميع المشاهدين، وقد يتميز التردد بانه فى الآتي وهو:

تردد القناة: 11336.

القمر الصناعي: عربسات.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

القمرالصناعي: نايلسات.

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الخطأ: 6/5.

خطوات تنزيل القناة على التلفاز

أستمتع الان بالحصول على اهم الخطوات المتميزة فى تنزيل القناة على التلفاز، بدون أنقطاع او توقف على الأطلاق، بالأضافة الى أنه قد يمكنكم الأستمتاع بالحصول على تنزيل القناة بكل سهولة بدون الحاجة الى المختصين او الدعم الفني على الاطلاق، وقد تتميز الخطوات فى الآتي وهي: