تحديث جديد في أسعار بورصة الدواجن اليوم بتاريخ 6 من أغسطس 2025

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 6 أغسطس في بورصة الدواجن تحديث جديد خلال بداية التعاملات اليومية في الأسواق المصرية بالنسبة للجملة والمستهلك، حيث أعلنت بورصة الدواجن اليوم الأربعاء عن سعر الفراخ البيضاء وأسعار الكتاكيت وفقًا لما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء في آخر التحديثات الصادرة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن استقرار ملحوظ حيث سجلت كالآتي:

وصلت أسعار كيلو الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق نحو 76 جنيه، بينما وصل سعرها للمستهلك نحو 100 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم في الأسواق حوالي 112 جنيه، بينما وصل سعرها للمستهلك نحو 120 جنيه للكيلو.

يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو في بورصة الدواجن اليوم نحو 107 جنيه حتى 108 جنيه، بينما وصل سعرها للمستهلك نحو 115 جنيه حتى 118 جنيه للكيلو.

وصل سعر كيلو الفراخ الأمهات في بورصة الدواجن اليوم نحو 50 جنيه، بينما وصل سعرها للمستهلك نحو 63 جنيه للكيلو.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 6 أغسطس

استقرت أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء مقارنًة بالأيام الماضية حيث سجلت كالآتي: