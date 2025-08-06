سعر طن الاسمنت اليوم بتاريخ 6 من أغسطس 2025 .. تراجع ملحوظ في مواد البناء

شهدت أسعار طن الأسمنت والحديد اليوم تراجع في مجموعة من الشركات العاملة في الأسواق المصرية، حيث يشهد سوق مواد البناء تأثيرات اقتصادية متعددة تؤثر على الأسعار والتكاليف تشمل هذه العوامل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات أسعار العملات وزيادة معدلات التضخم، لذلك سنتناول الحديث عن أسعار طن الأسمنت والحديد وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الاسمنت اليوم

شهد سعر طن الأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق استقرار ملحوظ حيث سجل الآتي:

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم في الأسواق نحو 4018 جنيه وارتفع قدره بقيمة 141 جنيه.

بينما وصل سعر طن أسمنت حلوان اليوم في الأسواق حوالي 3470 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت السويدي اليوم في الأسواق نحو 3650 جنيه.

سعر طن أسمنت الفهد سجل اليوم في الأسواق حوالي 3350 جنيه..

وصل سعر طن أسمنت السويس اليوم في الأسواق نحو 3450 جنيه.

سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 6 أغسطس

سجلت أسعار طن الحديد اليوم في الأسواق وفقًا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء كما يلي: