تحديث جديد في سعر الحديد اليوم بتاريخ 6 من أغسطس 2025

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 تقلبات جديدة حيث سجل الحديد تراجع اليوم في الكثير من الشركات المصرية وقد انخفض سعر الحديد الاستثماري بنحو 125 جنيه للطن، بينما حديد عز انخفض اليوم بقيمة 392 جنيه للطن، وعلى الجانب الآخر ارتفع سعر الأسمن اليوم في المصانع بنحو 141 جنيه للطن عن تعاملات الأيام الماضية، لذلك سنتناول الحديث عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم وفقًا لآخر تحديث من البوابة المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الحديد اليوم

شهد سعر الحديد اليوم في الأسواق استقرار ملحوظ مقارنًة بالأيام الماضية حيث سجل الآتي:

سجل سعر طن حديد عز اليوم في الأسواق نحو 38100 جنيه.

بينما وصل سعر طن حديد بيانكو اليوم في السوق حوالي 34000 جنيه.

سعر طن حديد بشاي اليوم وصل اليوم حوالي 37500 جنيه.

بينما وصل سعر طن حديد العتال اليوم في الأسواق نحو 36000 جنيه.

سعر طن حديد المعادي اليوم سجل حوالي 34000 جنيه.

وصل اليوم طن حديد الكومي في الأسواق حوالي 35000 جنيه.

سجل سعر طن حديد عطية اليوم في السوق نحو 34000 جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم الأربعاء 6 أغسطس

استقر سعر طن الأسمنت اليوم الأربعاء 6 أغسطس في الأسواق حيث سجل كما يلي: