أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب بعد التراجع العالمي بتاريخ 6 أغسطس 2025

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 أغسطس على المستويين المحلي والعالمي مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث سجل سعر الذهب الفوري 3.376.80 دولار للأوقية وسجلت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة الأمريكية 3.430 دولار للأوقية وجاء هذا الأداء رغم صعود مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪.

أسعار الذهب عيار 21

وفقًا لما أفادت به شعبة الذهب والمجوهرات سجل المعدن الأصفر بالصاغة المحلية المستويات التالية:

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في الصاغة حوالي 5257 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء سجل حوالي 4600 جنيه.

بينما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في الصاغة حوالي 3942 جنيه مرتفعًا عن سعره بفارق 25 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في الصاغة نحو 3067 جنيه.

وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم في الصاغة نحو 2626 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الصاغة نحو 36760 جنيه.

وصل سعر أونصة الذهب اليوم في الصاغة نحو 163338 جنيه.

أسعار السبائك الذهبية اليوم الأربعاء 6 أغسطس

شهدت أسعار السبائك الذهبية في الصاغة اليوم الأربعاء استقرار ملحوظ حيث سجلت الآتي: