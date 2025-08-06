إلغاء الفصل الدراسي الثالث .. والإعلان عن جدول التقويم الدراسي الجديد بفصلين فقط 1447

تستعد المدارس السعودية من أجل انطلاق العام الدراسي الجديد 1447، حيث أعلنت وزارة التعليم التقويم الدراسي الذي يحتوي على مواعيد عودة المعلمين والطلاب للعام الدراسي الجديد،د وذلك بعد أن أصبح بنظام الفصلين وإلغاء الثلاثة فصول.

جدول التقويم الدراسي الجديد

تم الإعلان عن جدول التقويم الدراسي الجديد لعام 2025/2026 في المملكة وهذا الجدول متمثل في الآتي

تبدأ عودة البيئة الإدارية والمشرفين التربويين في جميع المراحل الدراسية بداية من يوم 17 من أغسطس لعام 2025.

موعد عودة المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الجديد بداية من يوم 24 من أغسطس لعام 2025.

موعد العام الدراسي الجديد يوم 31 من أغسطس.

إجازة منتصف العام الدراسي من يوم 9 من يناير عام 2026 وحتى يوم 17 من نفس الشهر.

موعد بداية إجازة نهاية العام الدراسي يوم 2 من يوليو.

موعد بداية العام الدراسي 2026/2027 من يوم 30 من أغسطس عام 2026.

قرارات التعليم السعودي

هناك بعض القرارات التي تم إصدارها من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، ومنها ما يلي