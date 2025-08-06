لأول مرة .. وزارة التعليم السعودي تكشف عن التقويم الدراسي اربع سنوات شامل الإجازات 1447-1450

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية التقويم الدراسي خلال الأربعة سنوات القادمة من عام 2025 وحتى عام 2029 وذلك ضمن جهودها في تنظيم العملية التعليمية وضمان استقرارها خلال الأربعة سنوات.

التقويم الدراسي اربع سنوات

تم الإعلان عن التقويم الدراسي في المملكة خلال الأربعة أعوام القادمة، وهو كالآتي

يبدأ العام الدراسي 2025/2026 من يوم 31 من أغسطس عام 2025 وهو يوافق يوم 8/31447 هجريا.

بداية إجازة نهاية العام الدراسي 2025/2026 تكون في يوم 2 من يوليو عام 2026.

بداية العام الدراسي لعام 2026/2027 تكون يوم 30 من أغسطس عام 2025, وهو يوافق يوم 17/3/1448.

موعد اجازة نهاية العام الدراسي 2026/2027 تكون يوم 1 من يوليو 2027 والموافق يوم 16/1/1449.

موعد بداية العام الدراسي لعام 2027/2028 تكون يوم 29 من اغسطس عام 2026، وتوافق يوم 27/31449.

موعد بداية نهاية إجازة العام الدراسي 2027/2028 يوم 29 من يونيو 2028.

موعد بداية العام الدراسي 2028/2029 تكون يوم 27 من أغسطس عام 2028.

موعد بداية إجازة نهاية العام الدراسي 2028/2029 تكون يوم 5 من يوليو 2029.

الإطار الزمني العام للتقويم الدراسي

يشمل الإطار الزمني للتقويم الدراسي المعتمد على الأربعة أعوام القادمة نحو الآتي