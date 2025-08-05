خطوات حجز مصرف ليبيا المركزي 4000 دولار 2025 والشروط المطلوبة

أطلق مصرف ليبيا المركزي، خدمة حجز العملات الأجنبية التي تصل قيمتها لـ 4000 دولار أمريكي، فيما تمكن المواطنين من حجز العملة الأجنبية لأغراض شخصية مثل السفر للخارج والتعليم والعلاج، وغير ذلك من الخدمات الأخرى التي يوفرها المصرف أمام العملاء، وفي السطور التالية سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بحجز العملات الأجنبية عبر موقع البديل.

طريقة حجز مصرف ليبيا المركزي

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي، فجاءت على النحو التالي:-

قم بالدخول إلى موقع مصرف ليبيا المركزي عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

قم باحتيار “منظومة الأغراض الشخصية” من الصفحة التالية.

قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم بما يتضمن البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

القيام باختيار خدمة “طلب حجز 4000 دولار”.

ليتم تعبئة المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل المتقدم.

مع رفع المستندات الواجب توافرها لكي يتم حجز العملات الأجنبية.

التأكيد على صحة البيانات والوثائق المُدخلة.

النقر في النهاية على زر “تأكيد”.

ليتم تحويل قيمة الحجز إلى حسابك البنكي عبر المصرف.

ما هي شروط حجز العملات الأجنبية من مصرف ليبيا؟

وحدد مصرف ليبيا المركزي مجموعة من الشروط الواجب توافرها في كافة العملاء راغبي حجز العملات الأجنبية، وفقًا لما يلي:-