موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر ومظاهر الاحتفال بالمناسبة الدينية العظيمة

تعتبر أجازة المولد النبوي من أهم المناسبات الدينية العظيمة، والتي يحتفل بها المسلمون في بقاع الأرض، فهي ذكر أفضل وأشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمـ وبمناسبة تلك الذكر العظيمة يحصل العاملين في مصر بالقطاع الحكومي وبعض الجهات في القطاع الخاص على أجازة رسمية مدفوعة الأجر، ومع اقتراب ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نوافيكم متى موعد الأجازة الرسمية لتلك المناسبة ومظاهر الاحتفال بها في مصر.

موعد إجازة المولد النبوي 2025

يأتي ذكرى مولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الموافق 12 ربيع الاول من كل عام، ووفقاً للحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد المولد النبوي لعام 2024 يأتي يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025 الموافق 12 ربيع الأول 1447، وعليه تمنح الدولة العاملين في القطاعين العام أ, الخاص عطلة رسمية.

الاجازات المتبقية في عام 2025

أجازة المولد النبوي الشريف تأتي يوم الخميس 4 سبتمبر 2025.

أجازة عيد القوات المسلحة الذي يوافق الاثنين 6 أكتوبر 2025.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

هناك بعض مظاهر الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف في مصر والتي تأتي على النحو التالي: