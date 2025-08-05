موعد ذكرى مولد النبي الشريف 2025 أشرف الخلق الصادق الأمين .. أبرز الاحتفالات بهذا اليوم

تصدرت عمليات البحث من المواطنين والموظفين في البنوك عن إجازة المولد النبوي الشريف 2025 لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص وكذلك البنوك المصرفية وكذلك للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وتاريخ المولد النبوي الهجري هو الثاني عشر من شهر ربيع الأول في التقويم الهجري وقد اتفق معظم العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الأحد الموافق 12 ربيع الأول في عام الفيل.

مولد النبي

وفقًا لما تشير إليه الحسابات الفلكية توافق إجازة المولد النبوي الشريف للعام الجاري 2025 يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025 والذي يوافق هجريًا يوم 12 ربيع الأول والتي ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر وفي انتظار قرار رئيس الوزراء، ويعتبر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف من أفضل الأعمال وأعظم القربات لدى المسلمين وتتزامن إجازة المولد النبوي الشريف مع عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت فمن المتوقع أن يستمتع المصريون بعطلة تمتد لثلاثة أيام متتالية وهي الخميس والجمعة والسبت.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2025

ووفقًا للموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية المراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوي يتمثل فيما يلي: