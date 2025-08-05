رابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاطلاع على نتائج التوجيه الجامعي 2025-2026

تصدرت عمليات البحث من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتائج التوجيه الجامعي، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر صدور قرار نتائج التوجيه الجامعي 2025 وحددت تواريخ التسجيلات ومعايير القبول وآلية المرحلة الثانية، حيث بدأ العد التنازلي للحظة التي ينتظرها آلاف الطلبة الجزائريين الناجحين في شهادة البكالوريا 2025 وذلك بعد الإعلان الرسمي عن موعد صدور نتائج التوجيه الجامعي وهذه المرحلة تمثل المسار الأكاديمي والمهني للطلبة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يستطيع طلاب التوجيه الجامعي الاطلاع على النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة التوجيه الجامعي

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال رقم التسجيل والرقم السري المكتوب على كشف نقاط البكالوريا.

التوجه إلى قائمة النتائج.

النقر على خانة “الاستعلام عن نتائج التوجيه الجامعي” من القائمة الرئيسية.

إدخال البيانات الشخصية للطالب في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

مراجعة التخصص المقبول فيه الطالب.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” وسوف يتم ظهور النتيجة ويجب الإنتباه إلى دلالات الألوان المرفقة .

موعد صدور نتائج التوجيه الجامعي 2025

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر عن موعد صدور نتائج التوجيه الجامعي الأولى والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة بدايًة من الساعة 10:00 صباحًا، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من الوزارة، ويتم ظهور النتائج عبر المنصة الرقمية الوطنية للتوجيه الجامعي، ومن المتوقع ظهور المرحلة الثانية من التسجيلات يوم 8 أغسطس.