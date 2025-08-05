كيفية فتح حساب بنك الخرطوم.. حساب مصرفي أونلاين على الموقع الرسمي

أطلق بنك الخرطوم خدمة فتح حساب جديد، بما يتضمن كافة العملاء المقيمين والمغتربين، نظير أن الخدمة تُسهل على العميل في إمكانية إنهاء الخدمات والمعاملات المصرفية، نظير أن البنك يسعى إلى توفير حلو مصرفية عصرية تُسهل على المواطنين في الوصول إلى خدماتهم البنكية دون الحاجة إلى زيارة الفرع، ويمكنك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بفتح الحساب البنكي، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

فتح حساب بنك الخرطوم الجديد 2025

قم بإتباع مجموعة من الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم فتح حساب بنك الخرطوم أمام كافة العملاء المقيمين والمغتربين، فنصت على النحو الأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع بنك الخرطوم.

مع اختيارك إلى اللغة المناسبة سواء العربية والأجنبية.

القيام مباشرة باختيار خدمة فتح حساب جديد.

قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم.

مع إمكانية رفع المستندات الواجب توافرها على أن تكون سارية وصالحة لفتح الحساب.

الموافقة على الضوابط والأحكام المفروضة من قبل بنك الخرطوم.

قم بالتأكيد على صحة البيانات والوثائق المُدخلة.

النقر على أيقونة “إرسال الطلب” أو “موافق”.

بحيث تتم مراجعة الطلبات المقدمة واختيار العميل المنطبق عليه ضوابط ومعايير البنك.

ما هي شروط بنك الخرطوم؟

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة راغبي بفتح حساب بنك الخرطوم، فجاءت على النحو الأتي:-