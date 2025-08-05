تركى آل الشيخ يُعلن رسميًا عن هوية اليوم الوطني السعودي 95

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ عن اليوم الوطني السعودي ال 95 والمقرر الاحتفال به في يوم 23 سبتمبر المقبل وجاء الشعار لهذا العام تحت عنوان “عزنا بطبعنا” في رسالة وطنية قوية تعكس عمق القيم السعودية المتأصلة في الهوية الوطنية وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة السبق المحلية، وهو ليس مجرد عبارة احتفالية بل هو رسالة متجددة تعكس القيم الأصلية التي تأسست عليها المملكة ويعتبر بمثابة دعوة لجميع أفراد المجتمع السعودي لتجديد فخرهم بالوطن.

هوية اليوم الوطني السعودي 95

تمثل هوية اليوم الوطني السعودي الجديد “عزنا بطبعنا” اعتزاز راسخ بما يميز أبناء المملكة من صفات الكرم والشهامة والوفاء وهي الطباع التي تشكل جوهر الشخصية السعودية وتعبر عن الإرث الثقافي والتاريخي الممتد منذ تأسيس المملكة السعودية، وقد تم الإعلان الرسمي عن الشعار من خلال الحساب الرسمي للهيئة ضمن سلسلة تغريدات تهيئ لانطلاق أضخم موسم وطني تشارك فيه جميع القطاعات الحكومية والخاصة والجهات المجتمعية في تجسيد حي لقيم الوحدة والاعتزاز الوطني.

فعاليات ضخمة مرتقبة في اليوم الوطني السعودي 1447

تستعد الهيئة العامة للترفيه لتنظيم مجموعة كبيرة من الفعاليات المختلفة في كافة أنحاء المملكة والتي تتمثل في الآتي: