شركة روك ستار تكشف عن أخر توقعات أسعار gta 6 .. وعن النسخ المجانية للعبة

من المقرر أن تطرح لعبة GTA 6 بسعر قياسي يصل إلى 100 دولار للإصدار القياسي وهذا الرقم الذي وصفه البعض بأنه مبالغ فيه، لذلك أشعل نقاشًا أحدًا بين عشاق الألعاب وخبراء الصناعة وبحسب المحلل البارز ماثيو بول فإن شركة take two interactive المنتشرة لسلسة GTA المعروفة وقد تستخدم الشعبية الجارفة للعبة لفرض معيار تسعير جديد للعبة GTA 6 ومن المتوقع حدوث زيادة مماثلة في الأسعار من أجل مواجهة تضخم التكاليف والتحديات الاقتصادية.

أسعار gta 6

ستكون لعبة GTA 6 متوفرة على جميع المنصات الإلكترونية في خريف 2025 المقبل للذين يستخدمون الأجهزة الحديثة أما بالنسبة الذين يستخدمون الإصدارات القديمة من البلايستيشن بن يكون بإمكانهم الاستمتاع بالإصدار الجديد ومن المتوقع أن تتوافر النسخة القياسية من اللعبة على كافة المنصات بسعر 70 دولار.

مميزات الإصدار الجديد من لعبة GTA 6

من المتوقع أن تحتوي لعبة GTA 6 على أكبر خريطة في تاريخ السلسلة تتضمن مدن مستوحاة من مواقع في أمريكا الشمالية والجنوبية لاحقًا وبعد أن اعتقدوا أن الخطة كانت ضخمة بعض الشئ اتخذ قرار بوضع اللعبة في مدينة مستوحاة من ميامي بالإضافة إلى أقسام جديدة بعد الإطلاق وتغيير خريطة اللعبة بمرور الوقت، وإذا تحدثنا عن تكلفة GTA 6 فإن الأرقام مذهلة والأمر المثير للدهشة حيث انتشرت بعض الشائعات مفادها أن تكلفة GTA 6 تقارب ملياري دولار وهو يعد رقم ضخم.