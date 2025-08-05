مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 5-8-2025

يعد البحث حول أسعار الذهب من اكثر المواضيع المتداولة بين العديد من المواطنين، حيث يعد الذهب احد العناصر الهامة لأنة ينظر إليه علي انه أداة رئيسية لحفظ الأموال وأيضا حفظ القيمة علي مدي السنين، الذهب هو من ضمن الأدوات الخاصة بالتحوط سواء كان للفرد أم للمستثمر، بالإضافة إلي أن جميع البنوك المركزية حول العالم تسعي بشكل ملحوظ إلي الاحتفاظ واحتياطي الذهب، لذا من خلال هذا التقرير وعبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنوضح لكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025 تابعونا.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء5 أغسطس 2025

حيث جاءت أسعار الذهب علي النحو التالي:

وصل جرام الذهب عيار 24 بقيمة 5246 جنيها لعملية الشراء.

بينما سجل الجرام لعملية البيع بقيمة 5223 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 للبيع بقيمة 4788 جنيها.

للشراء بقيمة 4809 جنيها.

ناهز جرام الهذب عيار 21 للبيع بقيمة 4570 جنيها.

بينما وصل الجرام في عملية الشراء بقيمة 4590 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 في معاملات الشراء بقيمة 3934 جنيها.

بينما سعر الجرام في معاملات البيع 3917 جنيها.

وصل جرام الذهب عيار 14 في معاملات الشراء اليوم بقيمة 3060 جنيها.

كما وصل سعر الجرام في عملية البيع بقيمة 3046 جنيها.

سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025