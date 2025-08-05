المركز الوطني للارصاد أمطار رعدية على ولايات الجزائر .. اجواء شتوية باردة ! “تتبع حالة الطقس”

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في الجزائر عن تسجيل موجة حر وتساقط أمطار رعدية على مجموعة من الولايات في جنوب الجزائر، ولكنها ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة وذلك طيلة نهار اليوم من جهة أخرى أعلن الديوان عن تساقط أمطار رعدية وتشكيل غلاية رعدية بدايًة من الساعة 3:00 بعد الزوال حتى الساعة 9:00 ليلًا.

المركز الوطني للارصاد أمطار رعدية

تشهد مجموعة من الولايات في جنوب الجزائر تقلبات جوية قوية ومن المتوقع سقوط أمطار رعدية غزيرة مصحوبة محليًا بحبات البرد بالإضافة إلى هبوب زوابع رملية ورياح قوية وفقًا لما أفادت به نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية ووفقًا للتحذيرات فإن هذه الاضطرابات الجوية ستؤثر على مجموعة من المناطق خلال يومي الأربعاء والخميس مع تصنيفها في درجة يقظة برتقالية، ونظرًا لهذه التقلبات الجوية ينصح سكان المناطق المتأثرة باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة وتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب تدني مستوى الرؤية، ومتابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر لمعرفة تطورات الحالة الجوية.

تفاصيل الحالة الجوية في جنوب الجزائر

بحسب نشرية خاصة من الأرصاد الجوية بالجزائر فإن الولايات المتأثرة بالأمطار الرعدية تشمل جنوب المنيعة، وجنوب ورقلة، وشمال إن صالح ومن المتوقع أن تتراوح كميات الأمطار ما بين 20 إلى 30 ملك وذلك بدايًة من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 9:00 ليلًا، وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن ولايات تندوف وأدرار ستشهد رياحًا قوية متبوعة بعواصف رملية وهذا يؤثر على الرؤية الأفقية ويعرقل حركة المرور في بعض المناطق.