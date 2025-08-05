كيفية فتح حساب بنك الخرطوم الجديد بالرقم الوطني فقط ودون زيارة الفرع

تعتبر خطوة فتح حساب ببنك الخرطوم أونلاين واحدة من ابرز الخطوات التي تم وضعها في الآونة الأخيرة، وذلك من اجل تقديم كافة التسهيلات علي المواطنين السودانيين المقيمين بالبلاد أم خارجها بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لذا يتساءل العديد من الأشخاص بمعرفة الخطوات اللازمة بفتح الحساب كذلك الحصول علي الشروط التي تم وضعها من قبل إدارة بنك الخرطوم، كل ذلك سنوضحه لكم في السطور القادمة.

خطوات إجراء فتح حساب ببنك الخرطوم أونلاين 2025

لجميع من يرغب بفتح حساب ببنك الخرطوم أونلاين يرجي اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:

أولا: الدخول علي الموقع الرسمي ببنك الخرطوم الإلكتروني.

ثانيا: ثم انقر علي أيقونة الخدمات البنكية الإلكترونية.

ثالثا: قم بتحديد أيقونة فتح حساب بنكي أونلاين، ثم حدد الحساب جاري، او توفير.

رابعا: يتطلب تحديد اللغة المناسبة لك.

خامسا: ادخل جميع البيانات الخاصة بك في الأماكن المخصصة بذلك.

سادسا: ثم ارفق كافة الوثائق والمستندات.

سابعا: قراءة جميع الشروط والأحكام والموافقة عليها.

أخيرا: انقر علي أيقونة إرسال الطلب.

ابرز الشروط اللازمة بفتح حساب في بنك الخرطوم 2025

وضعت إدارة بنك الخرطوم بالسودان عدة شروط أساسية يجب أن تنطبق علي جميع العملاء الذين يريدون بفتح حساب ببنك الخرطوم والتي تتضمن التالي: