حدثها الأن.. تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد على الأقمار الصناعية

تعتبر قناة كرتون نتورك بالعربية واحدة من ابرز القنوات المخصصة للأطفال حيث تقدم العديد من البرامج المختلفة والمتنوعة التي تناسب أعمارهم، تهدف هذه القناة إلي نشر الوعي بين الصغار بطريقة جذابة وممتعه بالإضافة إلي أنها تبث البرامج التعليمية والترفيهية في آن واحد وذلك من اجل بان لا يشعر الطفل بحالة من الملل أثناء المتابعة، تستخدم التقنيات الحديثة والأساليب والصور الجذابة كما آن جميع برامجها امنه تماما علي عقول الصغار، ترص باستمرار علي بث افضل البرامج الممتعة والمفيدة والآمنة لذا تعد الخيار الأمثل لدي العائلة، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم كافة التفاصيل.

تردد قناة نتورك بالعربية علي النايل سات 2025

يتم بث القناة عبر التردد: 12226.

من خلال معامل الاستقطاب: أفقي.

عبر مؤشر ترميز: 27500.

مؤشر تصويب الخطأ: 4/3.

تردد قناة نتورك بالعربية علي العرب سات

التردد الخاص بالقناة: 12226.

مؤشر الخطأ: 4/3.

معامل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

ابرز الأعمال التي يتم بثها عبر قناة كرتون نتورك بالعربية 2025

حيث تتميز هذه القناة ببث افضل البرامج الحديثة التي تناسب أعمار الأطفال المختلفة والتي من أهمها:

برنامج باتمان.

برنامج سكوبي دوو.

الدببة الثلاثة.

أبطال التايتنز انطلقوا.

وقت المغامرة مع جيك وفين.

عالم غامبول المدهش.

ضبط قناة كرتون نتورك بالعربية 2025

حيث يرغب العديد من الباحثين حول معرفة الترددات الجديدة بقناة كرتون نتورك بالعربية حول معرفة الخطوات اللازمة من اجل استقبال القناة علي شاشات التلفاز والتي جاءت علي النحو التالي: