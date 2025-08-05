تنسيق الدبلومات الفنية 2025 الشروط وإجراءات التسجيل في الرغبات

يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية 2025 عن معرفة الخطوات اللازمة للتسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية بنظامي 3 و 5 سنوات، حيث تعد هذه الخطوة من اهم المراحل التي تحسم مستقبلهم التعليمي، لذا يبدأ طلاب الدبلومات الفنية تسجيل رغباتهم وذلك بدأ من انتهاء طلاب الثانوية العامة من تسجيل رغباتهم بالثلاثة مراحل، علما بأنه من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية، أيضا شروط القبول ابقوا معانا

ماهي شروط القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

يتاح لجميع الطلاب الحاصلين علي الدبلومات الفنية 2025 بنظام 3 سنوات تجاري، صناعي، زراعي، فندقي، بمجموع لا يقل عن 70%.

كذلك يتاح لجميع الطلاب بنظام 5 سنوات الحصول علي مجموع 75%.

يشترط علي جميع الطلاب الالتزام بالتوزيع الجغرافي بحسب كل كلية.

يجب عليهم أن يجتازوا كافة اختبارات القدرات لبعض الكليات التي تلزم ذلك الاختبارات.

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 سنوات، 5 سنوات

كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.

كلية التربية النوعية.

كلية التجارة.

كلية الهندسة.

المعاهد الفنية العليا.

كلية التجارة كلية الحقوق.

الاقتصاد المنزلي.

كلية الزراعة.

كلية الآثار.

كلية الفنون التطبيقية والتكنولوجيا.

كلية التربية.

المعاهد الفنية الصحية.

الجامعة العمالية.

كيفية التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

حيث أتاحت وزارة التعليم العالي للجميع الطلاب الراغبين للالتحاق بالكليات خدمة التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2025 من خلال اتباع الخطوات التالية والتي تتضمن التالي: