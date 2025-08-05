كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين شهر سبتمبر 2025 وأماكن الصرف

تزامننا مع بداية كل شهر ميلادي حيث يبحث العديد من المتقاعدين بالعراق عن موعد صرف رواتبهم والتي تعتبر هي المصدر الأساسي، الذي من خلاله يتمكن الفرد سد احتياجاته له ولأسرته، حيث انه من المقرر بأن يتم صرف الرواتب ببداية كل شهر ميلادي إلا في حالة اذا وافق بداية الشهر يوم عطلة رسمية يتم الصرف في اليوم التالي علي الفور، بالإضافة إلي أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرحت عن خدمة إلكترونية لجميع المواطنين بالاستعلام علي موعد صرف رواتبهم، من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنسرد لكم كافة التفاصيل تابعونا.

خطوات الاستعلام علي رواتب المتقاعدين بالعراق 2025

قدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منصة رقمية متكاملة يتاح لجميع المتقاعدين الاستعلام علي موعد نزول رواتبهم وذلك دون الحاجة للإلزامهم للذهاب إلي الهيئات الحكومية التابعة بذلك تسهيلا عليهم إجراء جميع معاملاتهم، تتمثل هذه الخطوات في:

في بداية الأمر: يرجي التوجه إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص لوزارة المالية.

ثم قم بالضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

حدد خدمة الاستعلام علي خدمة رواتب المتقاعدين.

ثم حدد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن، ادخل كلمة المرور.

انقر علي زر الاستعلام.

في النهاية: يتم عرض التفاصيل الخاصة براتب المتقاعد، بالإضافة إلي موعد الصرف الخاص به.

منافذ صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2025

حيث يتاح لجميع المتقاعدين بالعراق صرف رواتبهم من خلال الأماكن التالية والتي تتمثل في: