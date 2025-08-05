تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات والعرب سات بجودة عالية

تعد قناة كراميش احدي القنوات الفضائية الكرتونية التي يفضلها العديد من الصغار حول أنحاء الوطن العربي وذلك لأنها تقدم محتوي مخصص للأطفال، تساهم القناة علي تطوير مهارات الصغار بأسلوب ممتع وجذاب بالإضافة إلي أنها تهدف لترسيخ القيم الإيجابية وتشجع الأطفال علي تحسين عاداتهم بهدف تحقيق توازن ممتع يسعد الأطفال ويكسبه المعرفة في الوقت ذاته، تحرص باستمرار أثناء عرض محتواها إلي توفير بيئة تربوية وتعزز القيم الإيجابية وتنمي مهاراتهم الفكرية، عبر السطور الآتية من هذا الموضوع سنسرد لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بترددات القناة وكذلك الخطوات اللازمة من اجل تنزيل القناة علي شاشات التلفاز.

تردد قناة كراميش عبر النايل سات 2025

يمكنكم استقبال قناة كراميش عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد الخاص بالقناة: 11603.

يتم بث القناة عبر معامل الاستقطاب: أفقي.

من خلال مؤشر ترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

تردد كراميش عبر العرب سات

تم تحديث تردد القناة عبر القمر الصناعي العرب سات من خلال البيانات التالية والتي تتمثل في:

التردد الجديد: 11390.

مؤشر الاستقطاب: عمودي.

معدل تصويب: 6/5.

مؤشر الترميز: 27500.

مميزات قناة كراميش 2025

تحتوي قناة كراميش علي العديد من الخصائص والتي من أبرزها: