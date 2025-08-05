ثبت تردد قناة وناسة الحديث على الأقمار الصناعية.. لمتابعة كل ما هو جديد

تسهم قناة وناسه في تطوير مهارات الأطفال وتنمية إبداعاتهم حيث تقدم مجموعه متنوعه من البرامج المخصصة لهم والتي تناسب أعمارهم، كما أن هذه البرامج تعزز من تعلمهم بطرق مبتكرة وجذابة يتاح للجميع استقبال القناة عبر شاشات التلفاز من خلال صوت عالي وصورة واضحة دون انقطاع أو أي مشكلات أثناء البث، بالإضافة إلي انه تعتبر احدي القنوات الرائدة والمفضلة في عالم الصغار، هذه القناة تحمل وسائل تعليمية وترفيهية في آن واحد مما يساهم بشكل إيجابي علي تنمية مهارات الصغار، علما بأنه من خلال الموضوع سنسرد لكم الترددات الجديدة في السطور الآتية.

تردد قناة وناسه عبر النيل سات 2025

تردد القناة: 11296.

معامل الاستقطاب: أفقي.

مؤشر الترميز الخاص بالقناة: 27500.

تصويب الخطأ الجديد: 5/6.

تردد قناة وناسه علي العرب سات 2025

يتم بث التردد عبر البيانات التالية: 11862.

من خلال معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

مؤشر تصحيح الخطأ: 4/3.

ضبط قناة وناسه 2025

من اجل تحميل قناة وناسه علي شاشات التلفاز يرجي اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في: