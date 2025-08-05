“هنا” أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2025 رابط منصة مظلتي

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج التي عليها بحث كبير في الوقت الحالي، نظير أن البرنامج يُساهم بشكل كبير في توفير الدعم المادي والمعنوي لكافة المتقدمين والمشمولين بالرعاية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الدعم الحكومي المقدم في صورة مبادرات، ولذا فإن الحكومة العراقية تسعى جاهده إلى تقديم دعم لجميع شرائح المجتمع، ويمكنك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

استعلام أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بمختلف محافظات العراق، فجاءت على النحو الأتي:-

قم بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

مع إمكانية تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالبرنامج.

القيام بعدها باختيار رقم الوجبة التي ترغب فيها.

مع اختيار رقم الدفعة.

قم باختيار المحافظة فيما بعد.

إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم.

النقر على أيقونة “بحث”.

حتى يتم استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق.

الفئات المستفيدة من الرعاية الاجتماعية في العراق

وحددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الفئات المستفيدة من الرعاية الاجتماعية بما يتضمن كافة محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-